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ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 24 марта
Утром в Москве было облачно, местами в воздухе порхали снежинки. На юго-западе Новой Москвы в районе Внуково снежок закончился. В 10 часов утра температура на главной метеостанции Москвы, ВДНХ составила -1,6 градуса, чуть прохладнее, около -2 градусов было по окраинам города. Ветер северный 3-6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741 мм рт.ст. Относительная влажность 65-70%. / meteonovosti.ru /
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