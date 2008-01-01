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На крайнем северо-востоке России температурные рекорды



ИА "Метеоновости" / 10:54 Суббота, 24 марта



Резкое весеннее потепление принес на восток Чукотского автономного округа вместе с ураганным ветром циклон с юга. 23 марта в Анадыре температурный рекорд, было +0,4 градуса, предыдущий максимум -1,5 градуса отмечался в 1981 году. На острове Врангеля температура приблизилась к нулевой отметке, термометры показала -0,9 градуса. До этого времени самая высокая температура в этот день была -1,5 градуса в 1996 году. Сегодня на восточном побережье температура постепенно стала понижаться. В Анадыре вечером в 18 часов по местному времени было уже минус 5 градусов. / meteonovosti.ru /



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