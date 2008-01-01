Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
24 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На крайнем северо-востоке России температурные рекорды

ИА "Метеоновости" / 10:54 Суббота, 24 марта

  Резкое весеннее потепление принес на восток Чукотского автономного округа вместе с ураганным ветром циклон с юга. 23 марта в Анадыре температурный рекорд, было +0,4 градуса, предыдущий максимум -1,5 градуса отмечался в 1981 году. На острове Врангеля температура приблизилась к нулевой отметке, термометры показала -0,9 градуса. До этого времени самая высокая температура в этот день была -1,5 градуса в 1996 году. Сегодня на восточном побережье температура постепенно стала понижаться. В Анадыре вечером в 18 часов по местному времени было уже минус 5 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Сб.
24 мар.
-2
Вс.
25 мар.
+4
Пн.
26 мар.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Анатапур		 -33
Хатанга

некомфортное место: Венгерово
комфортное место: Иринга

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100