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На Чукотке на улучшение погоды рассчитывать не приходится



ИА "Метеоновости" / 10:22 Суббота, 24 марта



23 марта циклонический вихрь задержался над Чукотским автономным округом. Циклон принес не только теплый воздух, но также обильные снегопады, метели и ураганный ветер. Сильный снег (до 28 мм осадков) прошел в п. Марково, Продолжительная метель при ветре до 38 м/с наблюдалась на востоке округа, в Анадыре. В Эгвекиноте при месячной норме осадков 9 мм добавилось еще 12 мм. При прохождении атмосферного фронта, связанного с циклонической системой над Тихим океаном, опять усиливался ветер на юге Камчатского края. Почти штормовой ветер был в районе мыса Африка, до 28 м/с. В районе мыса Лопатка отмечены порывы до 23 м/с, в п. Семячик 24 м/с. Досталось Петропавловску-Качатскому и п. Ключи, ветер в этих местах усиливался до 20 м/с. Кроме того, в Камчатском крае прошел сильный снег, выпало до 16 мм осадков а пересчете на воду.



24 марта циклонический вихрь начнет заполняться и продолжит смещаться в восточном направлении, но на улучшение погоды жителям Чукотки рассчитывать не приходится: пройдет снег, местами сильный, ветер 12-17 м/с, а на побережье Берингова моря порывы его достигнут 25-30 м/с, поднимется метель, днем -7..-12, местами -15..-20, на восточном побережье -3..+2 градуса.



25 и 26 марта уже можно рассчитывать на некоторое улучшение погоды. В тылу циклона, который отправится к берегам Аляски, температура понизится до -10..-15 градусов, местами -20..-25, на восточном побережье 0..-5. Пройдет снег, скорость ветра составит 12-17 м/с, на побережье поземки и метели. / meteonovosti.ru /



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