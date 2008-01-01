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Из летописи московской погоды 24 марта



ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 24 марта



Март - очень капризный месяц, отличающийся неустойчивой погодой. То апрельским теплом согреет, а то и январскими морозами повеет. Климатическая норма среднесуточной температуры воздуха 24 марта составляет -0,5 градуса, но погода ведь очень редко соответствует календарю. Например, в 1952 году это был очень холодный период, под утро 24 марта воздух выхолаживался до -25,6 градуса. В 1952 году с 23 марта по 25 марта были обновлены три температурных минимума подряд. Недавний 2014 год, напротив, подарил четыре температурных максимума в период с 22 по 25 марта. 25 марта термометры показали +19,7 градуса - абсолютный максимум марта. А 24 марта 2014 года в столице воздух прогрелся до +18,8 градуса. Случались в Москве в это время и сильные осадки. Сильнейший снег обрушился на столицу в 1947 году, выпало 15,7 мм небесной влаги. А после такого обильного снегопада сугробы увеличиваются на 14-16 см. И в 1947 году снега на улицах города было очень много. А в этом году высота снега на станции ВДНХ равняется 45 см, хотя согласно климатической норме, снега должно быть гораздо меньше, 22 см. Но и на этом сюрпризы погоды не заканчиваются. Так, в 1991 году в Москве можно было наблюдать редкое погодное явление - мартовскую грозу.



В прошлом, 2017 году, 24 марта было очень тепло, днем воздух прогревался до 8,5 градуса, а ночью температура опускалась до -1,2 градуса. Днем прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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