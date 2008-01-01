

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:38 Суббота, 24 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер северо-западный 5-10 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и области в субботу распогодится. Однако, значительные колебания атмосферного давления на пониженном фоне в совокупности с неустойчивой геомагнитной обстановкой могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска в первую очередь лица с вегето-сосудистой дистонией, нестабильным собственным давлением, нарушениями мозгового кровообращения и сердечного ритма, а также перенесшие сосудистые катастрофы. Недомогание у этой категории людей может проявляться в ощущении общей слабости, нехватки воздуха, возникновении одышки, в виде головных и сердечных болей, скачков артериального давления. Самое важное в этот день поддержание кровяного давления на приемлемом уровне. Для этого нужно пить больше воды, а при необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. Принесет пользу прием настоек элеутерококка, лимонника или женьшеня. Облегчит состояние контрастный душ и крепкий продолжительный сон. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



