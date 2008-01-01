Новости погоды
В Адыгее опасные заморозки
ИА "Метеоновости" / 14:41 Пятница, 23 марта
Погодные условия на Северном Кавказе в минувший день, 22 марта, определялись антициклоном. При ясном небе воздух в Краснодарском крае и в Адыгее остывал до нуля градусов и даже ниже. А ведь заморозки в это время представляют угрозу для плодовых деревьев, которые уже начали цвести. В отдельных районах Адыгеи температура воздуха под утро понижалась до -3,6 градуса. Не рекорд, но угроза будущему урожаю фруктов весьма существенная.
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24 марта антициклон отойдет к востоку, уступая место циклоническому вихрю и его атмосферным фронтам, но угроза заморозков остается. В ночные и утренние часы в Адыгее сохранятся заморозки до -1..-3 градусов. А днем пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, термометры покажут 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /