

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Адыгее опасные заморозки



ИА "Метеоновости" / 14:41 Пятница, 23 марта



Погодные условия на Северном Кавказе в минувший день, 22 марта, определялись антициклоном. При ясном небе воздух в Краснодарском крае и в Адыгее остывал до нуля градусов и даже ниже. А ведь заморозки в это время представляют угрозу для плодовых деревьев, которые уже начали цвести. В отдельных районах Адыгеи температура воздуха под утро понижалась до -3,6 градуса. Не рекорд, но угроза будущему урожаю фруктов весьма существенная.



24 марта антициклон отойдет к востоку, уступая место циклоническому вихрю и его атмосферным фронтам, но угроза заморозков остается. В ночные и утренние часы в Адыгее сохранятся заморозки до -1..-3 градусов. А днем пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, термометры покажут 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



