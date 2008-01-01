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На Урале погода налаживается



ИА "Метеоновости" / 14:12 Пятница, 23 марта



В минувший день, 22 марта, Уральский регион оказался на пути следования циклонического вихря. А где циклон, так осадки и порывистый ветер. Сильный снег прошел в Свердловской области и в Башкирии, выпало 7-8 мм небесной влаги, а сугробы выросли на 7-8 см. При порывистом ветре мели метели. Но циклон уже переместился на юг Западной Сибири, а Уральский регион готовится к встрече очередного циклона. 24 марта пройдут осадки от небольших до умеренных, ночью снег, днем снег и мокрый снег. Ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с. Преобладающая температура воздуха -10..-15 градусов, в Свердловской области при прояснениях до -26. Днем -4..+1, в низинах Свердловской до -8 градусов. Выпавший снег при такой температуре растает не скоро. / meteonovosti.ru /



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