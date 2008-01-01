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Морозы на севере ЕТР не отступают



ИА "Метеоновости" / 14:00 Пятница, 23 марта



Север ЕТР по-прежнему под опекой антициклона. Температура воздуха ниже привычных значений на 10-12 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. Под утро 22 марта в Ухте воздух остыл до -33 градусов, а в Воркуте морозы окрепли до -34 градусов. В ближайшие дни температура воздуха немного повысится, на температурные рекорды рассчитывать не приходится, но морозы ночью будут довольно крепкими.



24 марта влияние на погоду в регионе начнет оказывать циклонический вихрь с Северной Атлантики. Пройдет снег от небольшого до умеренного. Ночью термометры покажут -12..-17 градусов, при прояснении -22..-27, местами по югу -7:-12. Днем преобладающая температура -1..-6, местами -8..-13, на крайнем северо-востоке -14..-19. / meteonovosti.ru /



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