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На юге Западной Сибири погода портится



ИА "Метеоновости" / 12:18 Пятница, 23 марта



Активный волновой циклон хозяйничает на юге Западной Сибири, где идет снег, а порывистый ветер поднимает метели. И в ближайшие дни циклонический вихрь не сдаст позиции.



24 марта в Омской области пройдет снег, ночью по северной половине местами сильный, при порывистом ветер разыграется метель, порывы ветра днем 10-15 м/с, на юге области до 19-24 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, преобладающая температура воздуха днем -1..-6 градусов. В юго-восточных областях Западной Сибири осадки различной интенсивности, по предгорьям Алтая местами сильные, в отдельных районах порывы ветра 25-27 м/с, температура воздуха +2..+7, на юго-востоке до +16 градусов. В Республике Алтай пройдут дожди, в высокогорных районах ветер будет усиливаться до 27-32 м/с, температура понизится, днем +10..+15, местами 4..9 тепла. / meteonovosti.ru /



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