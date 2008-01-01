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Циклон не оставляет в покое Чукотку



ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 23 марта



22 марта циклонический вихрь, пришедший с юга, хозяйничал на Чукотке. Циклон принес не только теплый воздух, но также обильные снегопады, метели и резкий порывистый ветер. За неполные сутки на востоке полуострова выпало до 24 мм снега в пересчете на воду. Это при том, что месячная норма для Эгвекинота составляет 9 мм. Метели также не обошли стороной полуостров. На Уэлене порывы ветра достигали 27-32 м/с, а в Анадыре порывы достигали ураганной силы, 35 м/с.



24 марта циклонический вихрь начнет заполняться и продолжит смещаться в восточном направлении, но на улучшение погоду жителям Чукотки рассчитывать не приходится: пройдет снег, местами сильный, ветер 12-17 м/с, а на побережье Берингова моря порывы его достигнут 25-30 м/с, поднимется метель, днем -7..-12, местами -15..-20, на восточном побережье -3..+2 градуса.



25 и 26 марта, в тылу циклона, температура понизится до -10..-15 градусов, местами -20..-25, на восточном побережье 0..-5. Пройдет снег, скорость ветра составит 12-17 м/с, на побережье поземки и метели. / meteonovosti.ru /



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