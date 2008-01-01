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23 марта - Всемирный метеорологический день



ИА "Метеоновости" / 10:40 Пятница, 23 марта







Каждый год для праздника выбирается тема, посвященная основным проблемам прогнозирования погоды, изменения климата. Им посвящают мероприятия, конференции и обращают на проблемы внимание общественности. Абсолютно все люди на свете зависят от метеорологических условий.



В нынешнем 2018 году темой Всемирного метеорологического дня является девиз "Готовимся к погоде, учитываем климат". Ведь население планеты постоянно растет и сталкивается с метеорологическими опасностями, к которым относятся ливни, засухи, разрушительные ураганы и не только. Климат планеты также меняется, а число экстремальных погодных явлений увеличивается. Люди становятся более уязвимыми перед стихией.



Приоритетом ВМО и национальных гидрометеорологических служб является защита жизни, средств к существованию и имущества от рисков, связанных с погодными, климатическими и водными явлениями.



Погодой интересовались еще наши далекие предки. О чем свидетельствуют многочисленные народные приметы. Наблюдения за погодой велись на Руси еще в Петровскую эпоху. В 1722 году Петр I приказал ежедневно следить за погодой в Санкт-Петербурге. Россия стала первой страной, в которой в 1834 году по указу императора Николая I была учреждена государственная служба по метеорологическим наблюдениям. / meteonovosti.ru /



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