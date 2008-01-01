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С праздником, дорогие коллеги!



ИА "Метеоновости" / 10:20 Пятница, 23 марта



Сегодня, во Всемирный метеорологический день, мы поздравляем с праздников всех метеорологов, климатологов, синоптиков, ученых России, причастных по долгу службы и по призванию к прогнозированию погоды, наблюдениям за климатом, прогнозированию метеоусловий для полетов воздушных судов.



В России много мест, где метеорологи и синоптики осуществляют свою профессиональную деятельность в подчас очень непростых климатических условиях, на отдаленных и труднодоступных метеостанциях и гидрометпостах, в аэропортах, расположенных на удалении в тысячи километров от крупных центров. Все они энтузиасты и подвижники, люди, влюбленные в свою сложную и очень интересную профессию.



Не менее важный вклад в развитие метеорологии, совершенствование методов прогнозов погоды и моделирования климата вносят ученые Гидрометцентра Российской Федерации, университетов страны, где готовят новые профессиональные кадры.



Все эти процессы и исследования осуществляются при руководстве и содействии руководителей и сотрудников Росгидромета!



С профессиональным праздником, дорогие коллеги-метеорологи! / meteonovosti.ru /



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