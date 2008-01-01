Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
23 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

С праздником, дорогие коллеги!

ИА "Метеоновости" / 10:20 Пятница, 23 марта

  Сегодня, во Всемирный метеорологический день, мы поздравляем с праздников всех метеорологов, климатологов, синоптиков, ученых России, причастных по долгу службы и по призванию к прогнозированию погоды, наблюдениям за климатом, прогнозированию метеоусловий для полетов воздушных судов.

В России много мест, где метеорологи и синоптики осуществляют свою профессиональную деятельность в подчас очень непростых климатических условиях, на отдаленных и труднодоступных метеостанциях и гидрометпостах, в аэропортах, расположенных на удалении в тысячи километров от крупных центров. Все они энтузиасты и подвижники, люди, влюбленные в свою сложную и очень интересную профессию.

Не менее важный вклад в развитие метеорологии, совершенствование методов прогнозов погоды и моделирования климата вносят ученые Гидрометцентра Российской Федерации, университетов страны, где готовят новые профессиональные кадры.

Все эти процессы и исследования осуществляются при руководстве и содействии руководителей и сотрудников Росгидромета!

С профессиональным праздником, дорогие коллеги-метеорологи! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Пт.
23 мар.
+3
Сб.
24 мар.
-3
Вс.
25 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мадурай		 -32
Тазовский

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100