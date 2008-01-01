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Из летописи московской погоды 23 марта



ИА "Метеоновости" / 09:53 Пятница, 23 марта



23 марта отмечается Всемирный метеорологический день. И в этот день погода не редко удивляет метеорологов. Не стал исключением и нынешний год. Взять, к примеру, такой показатель, как высота снега. Согласно климатической норме, 23 марта снег уже заметно проседает и высота его не превышает 24 см. В этом году снега почти в 2 раза больше. На главной станции ВДНХ лежит 45 см снега. А в прошлом, 2017 году, было очень тепло и к этому времени снег полностью растаял, но ближе к концу месяца снова выпал. Преподносит сюрпризы и температура воздуха. Среднесуточная температура составляет -0,7 градусов, но далеко не каждый год такое бывает. Так, 1952 год был очень холодным, под утро 23 марта воздух выхолаживался до -27,1 градуса. В 1952 году были обновлены 3 температурных минимума подряд. А 2014 год выдался теплым. И подарил 4 температурных максимума в период с 22 по 25 марта. 25 марта термометры показали +19,7 градуса, что стало абсолютным максимумом марта. А 23 марта в столице было +14,6 градуса. Осадки, причем довольно сильные, тоже случаются. Например, сильнейший снегопад обрушился на столицу в 1949 году, выпало около 15 мм небесной влаги. А после такого обильного снегопада сугробы увеличиваются на 14-16 см. И это весной!



В прошлом, 2017 году, было очень тепло, днем воздух прогревался до 10 градусов, и даже ночью температура не опускалась ниже +0,6 градуса. В ночные часы прошли осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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