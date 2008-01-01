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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:19 Пятница, 23 марта



В последний день рабочей недели очередной циклонический вихрь, спускающийся со стороны Скандинавии, будет определять погоду в столице и области. Небо затянется плотными облаками. С прохождением теплого атмосферного фронта в Москве и области пройдут небольшие осадки. Юго-западный, западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы будет достигать 12-17 м/с. Максимальная температура воздуха в столице составит 1..3 градуса тепла, по области -2..+3 градуса. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%. В утренние и вечерние часы сохранятся условия для гололедицы.



Основным неблагоприятным фактором в этот день будет низкий фон атмосферного давления. Такая погода неблагоприятна для тех, у кого проблемы с сердцем и сосудами, а также имеются нарушения в работе бронхо-легочной системы. У людей, у которых повышено внутричерепное давление, могут страдать от приступов мигрени. Еще одним неблагоприятным фактором станет ветер. При ветреной погоде плохо себя чувствуют люди с психо-эмоциональными расстройствами, у них возможно ухудшение состояния и нарушение сна. Самое важное в этот день - медикаментозная поддержка артериального давления на стабильном уровне. Рекомендуется пить больше воды, а при необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. Принесет пользу прием настоек элеутерококка, лимонника или женьшеня. Облегчит состояние контрастный душ и крепкий продолжительный сон. / meteonovosti.ru /



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