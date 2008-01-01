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Непогода в Северо-Западном районе



ИА "Метеоновости" / 14:18 Четверг, 22 марта



Ухудшение погодных условий ожидается в Северо-Западном районе 23 марта. Виной тому - североатлантический циклон и его атмосферные фронты. Температура воздуха в ночные часы незначительно повысится, а днем - понизится на 1-2 градуса. Снег, в ночные часы местами сильный, пройдет в Северо-Западном районе и в Карелии, ветер в порывах будет достигать 15 м/с. При порывистом ветре разыграются метели. Преобладающая температура воздуха ночью в Северо-Западном районе -1..-6 градусов, в Карелии -4..-9, в северных районах местами до -21. Днем в северо-западных областях -1..+4, в Ленинградской области прохладнее. В Карелии -2..-7, местами до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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