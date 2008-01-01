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Новости погоды

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Снежный циклон пришел в Омскую область

ИА "Метеоновости" / 14:04 Четверг, 22 марта

  21 марта Омская область оказалась на пути следование активного волнового циклона. И этот небольшой вихрь оказался очень силен: он принес порывистый ветер и сильные осадки. В Омске был перекрыт суточный максимум осадков, который составил 5,6 мм. Ранее, в 1944 году, в городе выпадало до 5,4 мм небесной влаги. И на достигнутом снежный циклон останавливаться не собирается.

23 марта регион окажется в тыловой части вихря. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ночью местами сильный снег. Ветер в порывах усилится до 15 м/с, в ночные часы в отдельных районах порывы будут достигать 17 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью термометры покажут 0..-5 градусов, при прояснении до -10, днем -4..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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