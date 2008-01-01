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Новости погоды
На Черноземье обрушились снегопады
ИА "Метеоновости" / 13:51 Четверг, 22 марта
Очень сильный снег прошел в минувший день, 21 марта, в Центрально-Черноземном районе. Выпало до 12 мм осадков в пересчете на воду. Высота сугробов после такого снегопада увеличивается на 10-13 см. Хотя во второй половине марта снег, как правило, начинает активно таять. В нынешнем году температура воздуха к этому не располагает.
Так, 23 марта в Черноземье местами пройдет небольшой снег. Ночью подморозит до -5..-10 градусов, а в низинах и до -15. Днем преобладающая температура -4..+1. В Тамбовской области ветер будет усиливаться до 15 м/с. И в ближайшие дни на значительное повышение температуры рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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