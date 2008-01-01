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Новости погоды

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Ухудшение погоды ожидается на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 22 марта

  В минувший день, 21 марта, на юге ЕТР погоду определял волновой циклон. А в его владениях обычно не обходится без облаков, осадков и порывистого ветра. В Северо-Кавказском округе порывы ветра достигали 22 м/с, в Ставропольском крае - 24 м/с. Прошли осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

23 марта погода в регионе начнет портиться. Скажется влияние циклона с Балканского полуострова и атмосферных фронтов. Температура воздуха немного понизится, пройдут осадки, усилится ветер. Сильные осадки ожидаются в Северной Осетии-Алании, а также на Черноморском побережье в районе Сочи. В предгорных и горных районах Западного и Центрального Кавказа налипание мокрого снега на провода и деревья. Порыв ветра местами 13-18 м/с, в отдельных горных районах до 20-25 м/с. Днем термометры покажут от -3..+2 градусов в северных районах до +5..+10 на Черноморском побережье. В районе Сочи +16..+21. / meteonovosti.ru /
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