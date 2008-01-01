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О погоде в Москве в выходные дни



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 22 марта



погоды, температура воздуха была ниже климатической нормы на несколько градусов, прошел снег. Совсем не похоже на весну. Но ближе к выходным весна в столице начнет чувствоваться.



Погодные условия в Москве и области будут диктовать циклонические вихри из Атлантики. 24 марта, в субботу, местами пройдут небольшие, порывы ветра достигнут 10 м/с, термометры покажут -1..+1 градус, но из-за ветра будет казаться, что на улице мороз.



Воскресный день, 25 марта, будет погожим. Ночью подморозит до -10..-12 градусов, а днем уже солнышко прогреет воздух до +1..+3 градусов. Но на дорогах, особенно за городом, будет скользко.



Начало недели в столице ожидается теплым, днем около нуля градусов, без существенных осадков, даже ночью не ниже -6.



Во вторник, 27 марта, станет еще теплее: ночью 0..-5, днем 0..+5. Циклонический вихрь принесет небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица.



Пока на улицах Москвы и области очень много снега, а его в этом году гораздо больше, чем обычно. Снег тает довольно медленно, отчего создается впечатление, что зима задержалась. Но совсем скоро яркое весеннее солнце растопит снег. / meteonovosti.ru /



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