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Рекордные морозы на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:17 Четверг, 22 марта



В области повышенного атмосферного давления оказались северные районы ЕТР. В ночные часы при прояснениях температура воздуха понижается до -30 градусов и ниже. А среднесуточная температура гораздо ниже привычных значений. Отрицательная температурная аномалия доходит до 12 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов. 21 марта в Онеге по утро воздух остыл до -28,2 градуса, что почти на 4 градуса ниже рекорда, зафиксированного в 1980 году. В Воркуте морозы окрепли до -36,3 градуса, и такой стужи в этом время не было здесь с 1953 года. Да и в 1953 году термометры показали -32,8 градуса.



23 марта власть над погодой перейдет к циклоническому вихрю, пройдет снег от небольшого до умеренного, местами сильный снег, на побережье Ненецкого округа ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха немного повысится. В Архангельской области ночью -7..-12, при прояснениях до -18, днем -1..-6, местами до -11. В Ненецком округе местами небольшой снег, метель, ночью -17.-22, местами до -27, днем -8..-13, местами до -18. В Республике Коми снег различной интенсивности, ночью -17..-22, местами до -31, днем -7..-12, на юго-западе -3..-8, на северо-востоке до -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /



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