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На Чукотке метут метели



ИА "Метеоновости" / 11:17 Четверг, 22 марта



Активный циклон с юга принес на Чукотку снегопады, метели и резкий порывистый ветер. Немного ослабели морозы на юге и юго-востоке полуострова, до -2..-7 градусов. Прошел снег, до 2-4 мм. При порывистом ветре поднимались метели. А ветер в порывах усиливался до штормового. На юге и юго-востоке Чукотки порывы ветра достигали 27-32 м/с.



23 марта циклон над Чукоткой углубится, пройдет снег, на востоке местами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 13-18 м/с, на побережье Берингова моря усиливаясь в порывах до 28-33 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, -13..-18, местами -5..-10 градусов, на западе при прояснениях -20..-25, на восточном побережье -3..+2. / meteonovosti.ru /



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