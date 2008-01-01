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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 22 марта

ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 22 марта

  Начало астрономической весны, а оно состоялось вечером 20 марта, ознаменовалось в Москве в меру прохладной погодой. Среднесуточная температура 20 марта по климату должна быть -1,3 градуса, 21 марта -1,1 градуса, 22 марта -0,9 градуса. Но погода в эти дни держалась холоднее обычной. Влияние удаленных от Москвы циклонов сказалось лишь в том, что погода стала пасмурной, местами прошел небольшой снег.

И до конца текущей недели особого тепла не предвидится. В истории метеонаблюдений же в это время случались и очень теплые дни. 22 марта 2017 года воздух в полдень прогрелся до +15,4 градуса. В 1883 году под утро остыл до -25 градусов. Сильные осадки наблюдались в столице в 1946 году, когда выпало 17 мм небесной влаги.

В прошлом, 2017 году, в этих числах уже было достаточно тепло. Днем 22 марта воздух прогревался до +10,8 градуса, да и ночью была плюсовая температура, +2,1. Прошел небольшой дождь, а снега уже не было с 19 марта, хотя под конец месяца он снова нападал, но его было немного, максимум 8 см. / meteonovosti.ru /
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