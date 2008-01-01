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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Четверг, 22 марта

  Обширный циклон, который оказывал свое влияние на Московский регион вчера днем и сегодня ночью, постепенно отходит в районы Средней Волги. И сегодня на Москву и область распространится гребень антициклона с юго-запада. При облачной с прояснениями погоде в первой половине дня местами еще возможен слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градуса, по области -5..0. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Утром и в вечерние часы сохранятся условия для гололедицы, а в дневные часы будут таять сосульки на крышах зданий. Относительная влажность воздуха около 60 %. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст., что по-прежнему ниже нормального.

Переходные периоды сопровождаются неустойчивыми, порой значительными изменения погоды. Они обусловлены сравнительно чрезмерным развитием метеопатических осложнений. В Москве и области сохранится погода с неблагоприятным воздействием метеорологических факторов: неустойчивый температурный режим, перепады атмосферного давления. Все это ухудшает самочувствие людей, склонных к спастическим реакциям. Люди, страдающие гипертонией, гипотонией, вегето-сосудистой дистонией могут в этот день ощущать головные боли. Такая погода может стать причиной раздражительности, ухудшения самочувствия, сонливости. Специалисты в такие переходные периоды рекомендуют контролировать артериальное давление, избегать эмоциональных встрясок. В домашних условиях принимать ванны с экстрактом лаванды, морской соли, хвойного дерева. / meteonovosti.ru /
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