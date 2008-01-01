

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Европейской территории пройдет снег



ИА "Метеоновости" / 14:53 Среда, 21 марта



Накануне североатлантический циклон подсыпал снега на северо-запад Европейской территории. В Ленинградской области отмечалось налипание мокрого снега (диаметр отложений до 30 мм), Прошел и сильный снег (до 9 мм осадков). На юге Архангельской области тоже отмечался сильный снег (до 13 мм осадков). На юге Коми снег был очень сильным (до 41 мм осадков).



Влияние очередного циклона атлантического происхождения будет сказываться и 22 марта. В Карелии и Ленинградской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега. 23 марта циклон заденет сильным снегом Архангельскую область. Ночью 23 марта на востоке Ленинградской области и в Карелии тоже пройдет сильный снег. В Карелии будет метель и ветер до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



