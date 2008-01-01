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Новости погоды

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Сибирская погода с осадками и ветреная

ИА "Метеоновости" / 14:46 Среда, 21 марта

  По югу Сибири во второй половине недели будет проходить циклон. Погода, хотя и теплее нормальной-мартовской, но с осадками и ветреная. Особенно не повезет с погодой жителям южных областей Западной Сибири. 22 марта в Омской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, гололедные явления, метель, ветер до 15 м/с, днем температура повысится до +1,+6.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае в отдельных районах пройдут небольшие осадки, местами возможны гололедные явления, изморозь, на юге Кемеровской области в предгорьях Алтая местами туман, на дорогах сильная гололедица, порывы ветра до 15 м/с, +2,+8, на юго-востоке Алтайского края и Республике Алтай до +15, в Томской области -1,-6. / meteonovosti.ru /
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местное
+1
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22 мар.
-1
Пт.
23 мар.
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Сб.
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-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Нджамена		 -35
Чокурдах

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