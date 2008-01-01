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Сибирская погода с осадками и ветреная



ИА "Метеоновости" / 14:46 Среда, 21 марта



По югу Сибири во второй половине недели будет проходить циклон. Погода, хотя и теплее нормальной-мартовской, но с осадками и ветреная. Особенно не повезет с погодой жителям южных областей Западной Сибири. 22 марта в Омской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, гололедные явления, метель, ветер до 15 м/с, днем температура повысится до +1,+6.



В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае в отдельных районах пройдут небольшие осадки, местами возможны гололедные явления, изморозь, на юге Кемеровской области в предгорьях Алтая местами туман, на дорогах сильная гололедица, порывы ветра до 15 м/с, +2,+8, на юго-востоке Алтайского края и Республике Алтай до +15, в Томской области -1,-6. / meteonovosti.ru /



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