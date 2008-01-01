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Новости погоды

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На Урале снова мартовские снегопады

ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 21 марта

  Очередной циклон устремится на Урал через Поволжье, обещая засыпать снегом Свердловскую и Челябинскую области. В четверг, 22 марта на юге Свердловской и Челябинской областей ожидается снег от небольшого до сильного, на дорогах снежные заносы. В Курганской области ожидается снег и мокрый снег, местами с дождем, на западе области сильные осадки. Порывы ветра в большинстве областей Уральского региона будут достигать 15-18 м/с. Возможны гололедные явления, ночью и днем в Челябинской области налипание мокрого снега. В Свердловской области и Пермском крае при усилении ветра разыграется метель. На Южный Урал циклон принесет оттепель до 0,+5 градусов. 23 марта непогода вместе с циклоном уйдет на территорию Сибири. А в Свердловской области и Пермском крае немного похолодает, ночью до -11,-16 градусов, днем до -4,-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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