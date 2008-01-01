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На юге России неустойчивая и прохладная погода



ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 21 марта



циклона опять повысил температуру на юге России до весенних, местами летних значений. В Сочи 20 марта было +25,2 градуса, предыдущий максимум 23,5 градуса был в 1901 году. В предгорьях Северного Кавказа тоже было тепло. В Кисловодске температура превзошла рекордную отметку, 20,9 градуса, предыдущий максимум 20,4 градуса был в 1947 году.



Но, несмотря на теплую погоду, прохождение циклона и его атмосферных фронтов было отмечено осадками. Так, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, прогремела гроза в зоне атмосферного фронта, ветер усиливался в Анапе до 22 м/с. Был сильный дождь и в Карачаево-Черкесии (поселок Теберда).



Циклон быстро уходит через Поволжье на Средний Урал, оставляя южные районы Европейской территории в прохладном воздухе.



По Крыму в связи с влиянием южного циклона ночью 21 марта ожидаются сильные дожди; ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Погода неустойчивая и прохладная. 21 марта на полуострове небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха днем 4-9 тепла. В четверг и пятницу, 22 и 23 марта небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер ослабеет: температура воздуха существенно не изменится, лишь в пятницу, 23 марта днем потеплеет до 5-10.



На Северном Кавказе, включая Черноморское побережье, погода тоже ожидается ветреная с осадками и колебаниями температуры. Но в целом прохладная, за исключением предгорий Северного Кавказа и крайнего юга Черноморского побережья.



22 марта в Ростовской и Волгоградской областях температура днем не превысит -1,+4, в Астраханской области до +9. В Краснодарском крае, на Ставрополье и Северном Кавказе по ночам в основном 0,+5, при прояснениях до -5, 22 марта на севере Краснодарского края заморозки, до -1o; дневная температура 22 марта +5,+10, в предгорьях Северного Кавказа и в районе Туапсе-Сочи до 15.



23 марта в Ростовской и Волгоградской областях температура днем немного ниже, -3,+3, лишь 24 марта местами до +8,+10. В Краснодарском крае, на Ставрополье и Северном Кавказе по ночам в основном -3,+3, при прояснениях до -5, дневная температура 23 марта +2,+7, в предгорьях Северного Кавказа и на Черноморском побережье до +7,+12. 24 марта потепление в районе Туапсе-Сочи до +18. / meteonovosti.ru /



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