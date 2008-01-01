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На Чукотке резкое потепление



ИА "Метеоновости" / 11:34 Среда, 21 марта



Южные циклоны, снова стали перемещаться вплоть до Берингова пролива, принося не только метели, но и резкое потепление на крайний северо-восток Российской территории. На востоке полуострова, где совсем недавно наблюдалась низкая температура для середины марта, 20 числа, благодаря циклону потеплело до нормальных температурных показателей. 21 марта на Чукотке с приближением циклона на востоке ветер усилится до 17-22 м/с, на побережье Берингова моря порывы 27-32 м/с с низовой метелью, на юге и востоке округа пройдет снег, температура в течение суток -23,-28, местами -13,-18, на восточном побережье -5,-10. 22 марта на востоке округа температура повысится до +2 градусов. Немного ослабеют морозы и в других районах, преобладать будет температура -10,-15, местами -20,-25. Пройдет снег, на востоке сильный, на побережье ветер 25-30 м/с и метель. Слабая оттепель задержится на востоке Чукотки до выходных дней. Хотя на западе континентальной части уже похолодает до -23,-28 градусов, ночью в континентальной части до 35 градусов мороза. / meteonovosti.ru /



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