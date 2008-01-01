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Новости погоды

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В Коми и Ненецком округе сильный мороз

ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 21 марта

  На северо-востоке Европейской территории установился сильный мороз. Средняя суточная температура 20 марта в Коми, Ненецком округе и на большей части Архангельской области оказалась на 8-12 градусов ниже климатической нормы. А морозы ближе к арктическому побережью ночью доходили до -35,-37 градусов. В Воркуте 20 марта обновлен рекорд минимальной температуры воздуха, было -35,8 градуса, предыдущий минимум за эту дату ровно -35 градусов был отмечен в 1958 году. Холодная аномалия сохранится на северо-востоке Коми до конца рабочей недели. По ночам мороз будет усиливаться до -30 градусов и более. Также холодно, на 8-10 градусов ниже нормы, будет несколько дней на востоке Ненецкого округа и Архангельской области. / meteonovosti.ru /
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