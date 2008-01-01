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Потепление в Восточной Сибири до температурных рекордов



ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 21 марта



Накануне в теплом секторе циклона, который проходил "северным морским путем", весенняя погода досталась южным регионам Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области температура повысилась до рекордов за столетнюю историю метеонаблюдений. В Туре максимальный термометр показал 8,4 градуса, предыдущий максимум 5,6 градуса был отмечен в 2014 году. В Ванаваре потеплело до 11,5 градуса, тогда как прежде самой максимальной температурой считалось значение 10,3 градуса за 1981 год. В Киренске температура повысилась до 11,1 градуса, до этого времени абсолютный максимум составлял 10,9 градуса за 2014 год. В Ербогачене тоже рекорд тепла, 10,6 градуса (в 2014 году было 5,8 градуса).



Ближе к вечеру похолодало, и ночная температура понизилась до -6,-11 градусов в южных районах Восточной Сибири и до -16 градусов на востоке Эвенкии.



В южных районах Восточной Сибири температура удержится выше климатических значений, после морозной ночи днем температура будет переходить нулевую отметку в сторону положительных значений.



21 марта в Иркутской области местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, дне +2,+7, при облачной погоде -2,-7, порывы ветра 13-18 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края прохождение атмосферного фронта будет местами сопровождаться снегом, мокрым снегом, днем +2,+7, местами -2,-7, порывы ветра до 14 м/с, на автодорогах гололедица. В южных районах края местами небольшой снег, мокрый снега, днем +3,+8, местами до -2. В Хакасии местами пройдут осадки, ветер усилится до 28 м/с, метель, днем +6,+11, местами до -3 к вечеру похолодание. В Тыве местами небольшой снег, мокрый снег, ветер стихнет до 14 м/с, днем -2,+3, местами до -8, в горах +5,+10. И только на севере, в Эвенкии днем -1,-6, местами -11,-16, небольшой и умеренный снег. / meteonovosti.ru /



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