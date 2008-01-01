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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 21 марта



Вот и случился день весеннего равноденствия. Продолжительность светлого времени начинает превышать на несколько минут темное время суток. И при отсутствии плотной облачности, солнце начинает "работать" на прогрев. Среднесуточная температура для этого дня -1,1 градуса, а ожидается около -4 градусов, что ниже нормы на 3 градуса. И все-таки отклонение от нормы становится не таким критическим, как было в столице в прошедшую субботу, 17 марта: -11,6. Прогрев не будет слишком заметен и в последующие дни, так как к основным факторам, влияющим на условия погоды, примешивается и весьма солидный снежный покров. Высота снега до 46 см, и чтобы справиться с ним, нужны большие усилия и солнца, и адвективных условий, а последних пока нет. В истории метеонаблюдений случались и очень теплые дни. В 2007 году воздух в полдень прогрелся до +13,0 градусов, а в 1919 году под утро остыл до -27,9 градуса. Сильные осадки наблюдались в столице в 1997 году, когда выпало 15,2 мм небесной влаги.



В прошлом, 2017 году, было теплее обычного. Днем воздух прогревался до +6,6 градуса, да и ночью была плюсовая температура, +2,0. Прошел небольшой дождь, а снега уже не было. / meteonovosti.ru /



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