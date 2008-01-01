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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:34 Среда, 21 марта

  Предстоящим днем 21 марта в Московском регионе с приближением циклона с юго-запада и связанных с ним атмосферных фронтов, небо затянется облаками, а ближе к полудню начнутся небольшие осадки в виде мокрого снега. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Ветер северный четверти 2-7 м/с. Утром и в вечерние часы сохранятся условия для гололедицы, а в дневные часы будут таять сосульки на крышах зданий.

Среднесуточная температура воздуха окажется вблизи климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 50 %. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст., что ниже нормального.

У здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но для метеочувствительных людей такой характер погоды не совсем благоприятен. Прежде всего, это касается лиц, страдающих нарушениями сосудов и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы. При необходимости нужно незамедлительно воспользоваться медикаментами прописанные лечащим врачом. Полезны будут прогулки на свежем воздухе и посильные физические упражнения.

Геомагнитный фон 21 марта прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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