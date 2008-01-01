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Дожди на Адриатическом побережье



ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 20 марта



Щедро "раздавал" небесную влагу циклон, с центром над Грецией, он направляется на северо-восток, и в среду будет над Россией. После себя он оставил переполненную копилку осадков в Подгорице (Черногория). С начала месяца выпало 332 мм, или 252% от нормы. И очень существенный вклад внес дождь в понедельник, 19 марта. За сутки выпало 47 мм, или 36% от месячной нормы. Обильными дожди были и на севере Греции, до 18-23 мм. В Албании до 35-41 мм, в Хорватии до 14 мм. / meteonovosti.ru /



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