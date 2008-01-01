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Обильные дожди на Пиренеях



ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 20 марта



Циклон над акваторией Средиземного моря охватывает своим влиянием практически все страны средиземноморского бассейна. Этот циклон двуцентровый, западный центр над островами Сардиния и Корсика, где дожди умеренные. А вот тыловая часть циклона с холодным фронтом, а значит и с низкой температурой над Пиренейским полуостровом. В Португалии местами выпало за последние сутки до 48 мм осадков, в Лиссабоне 3 мм. Температура ниже нормы на 2-3 градуса. В Испании до 28-32 мм, в Мадриде 4 мм, и здесь воздух прохладный, на 4 градуса ниже нормы. В Италии тоже дождливо, но зона с сильными дождями, связанная с восточным центром пониженного давления, уже покинула ее территорию, температура здесь в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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