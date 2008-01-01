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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 20 марта

  Погода в столице спокойная, малооблачная, без осадков, температура воздуха по территории Москвы не одинаковая. На ВДНХ +2,6 градуса, на Воробьевых горах +1,9, в центре, на Балчуге, +2,3, в Тушино, на севере столицы +2,0. На территории Новой Москвы от 0,1 до 1,0 градуса.

Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+5
Ср.
21 мар.
+2
Чт.
22 мар.
-2
Пт.
23 мар.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Нджамена		 -36
Билибино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Исфана

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