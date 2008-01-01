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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 20 марта



Погода в столице спокойная, малооблачная, без осадков, температура воздуха по территории Москвы не одинаковая. На ВДНХ +2,6 градуса, на Воробьевых горах +1,9, в центре, на Балчуге, +2,3, в Тушино, на севере столицы +2,0. На территории Новой Москвы от 0,1 до 1,0 градуса.



Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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