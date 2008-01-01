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Южный циклон выходит на Черноземье



ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 20 марта



циклона на Черноземье будет проходить по откатанному сценарию, но развитие событий более стремительное, чем предыдущее: в среду ненастье, в четверг улучшение погоды, в пятницу без осадков. Циклон зарождается в теплом воздухе над Балканским полуостровом, с выходом на юг Украины углубляется, а попав в зону с большими перепадами температуры, на юг Черноземья, этот процесс активизируется. Его влияние на погоду начнется уже наступающей ночью. В Черноземье осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, местами гололед, на дорогах снежные заносы, утром и днем ветер до 15 м/с, метели. Преобладающая температура днем 0..-5 градусов и только в Воронежской области местами до +2 градусов. В четверг, 22 марта погода станет спокойнее, в пятницу и вовсе без осадков.



В Поволжье, куда и направляется циклон, со снегопадами и гололедом погода в среду, 21 марта, а также в четверг, 22 марта, а в пятницу, 23 марта, уже лишь небольшие осадки. Несмотря на южное происхождение циклона, существенного потепления ни в Черноземье, ни в Поволжье не ожидается. / meteonovosti.ru /



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