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Новости погоды

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Снегопады в Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:04 Вторник, 20 марта

  Мощный циклон, пришедший с юго-запада на среднее течение Оби, активизировался. Он прошелся своими снегопадами почти по всей территории Западной Сибири, что существенно пополнило копилку мартовских осадков, в среднем уже выпало до 170% от нормы. Особенно много снега выпало в Ханты-Мансийске: 19 марта 22,2 мм, что стало суточным рекордом, прежний случился 17 лет назад, и был значительно скромнее: 12,2 мм.

В Тюмени количество осадков 5 мм, в Омске 6 мм. Снег сопровождался усилением ветра до 17-22 м/с. Дороги перемело, движение автотранспорта затруднено. После среднесибирского "снежного шоу", циклон отправился покорять Таймыр, где идет снег, ветер в Норильске усилился до 13 м/с, но это лишь начало "представления". Ожидается дальнейшее усиление до 15-20 м/с и даже до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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