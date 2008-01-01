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Новости погоды

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Сгущаются тучи над юго-востоком Чукотки

ИА "Метеоновости" / 10:28 Вторник, 20 марта

  Жители прибрежных районов Чукотки еще не забыли воскресную метель, которая накрыла Анадырь, ветер усиливался до 33 м/с, а с юга надвигается новый шторм. Его устроит циклон, который на Камчатке отметился метелью с ветром до 27 м/с, сильным снегопадом на Сахалине. Этот циклон через сутки будет над заливом Шелихова, и перепады давления в районе Анадыря станут большими, ветер будет усиливаться до 27-32 м/с. Через несколько часов пойдет снег, начнется метель.

Заметет метель и в Магаданской области, ветер до 16-21 м/с. А на Камчатке, погода останется ветреной с метелью и ветром до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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