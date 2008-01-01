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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:50 Вторник, 20 марта

  Погода в столице спокойная, малооблачная, без осадков, температура воздуха по территории Москвы не одинаковая. На ВДНХ -2,5 градуса, на Воробьевых горах -5,0, в центре, на Балчуге, -3,7, в Тушино, на севере столицы -3,9. На территории Новой Москвы от -4,4 до -6,0 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
-3
Вт.
20 мар.
0
Ср.
21 мар.
0
Чт.
22 мар.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Бхубанешвар		 -32
Воркута

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Ла-Пас

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