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В Москве в этом марте оттепель - величайшая редкость



ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 20 марта



В 2018 году март развивается пока по холодному сценарию. Средняя температура за прошедшие 19 дней месяца на 3 с лишним градуса оказалась ниже климатической нормы. Совсем считанные дни были с дневной оттепелью. Но вот вчера, 19 марта в 14 часов по московскому времени температура в столице стала снова положительной, +0,9 градуса. Сегодня, 20 марта, четвертый раз с начала календарной весны температура перейдет нулевую отметку в сторону положительных значений. Пока погоду формирует антициклон, она остается солнечной и без осадков, греет мартовское солнце, высоко повышая температуру относительно ночи.



Но вот поступление холода с севера перекрывает атлантический циклон. И уже ночи становятся не столь холодными, как совсем недавно, в выходные дни. Да и погода меняется на пасмурную с небольшим снегом. Хотя устойчивого потепления еще не видно. Напротив, циклоны добавят немного холода. Поэтому на текущей неделе температура будет понижаться ночью до -12 градусов, да и дни могут быть со слабым морозцем.



По статистике, во второй половине марта, ближе ко дню весеннего равноденствия случаются очень теплые дни, так 20 марта в 1990 году было +16,8, в прошедшем, 2017 году, +4 градуса.



Суровый мороз отмечался в 1915 году: -28,8. Самым щедрым на осадки оказался день 20 марта 1951 года, за сутки выпало 10,2 мм небесной влаги, или треть от месячной нормы. Средняя высота снега на эту дату составляет 31 см. Снега сейчас в столице в полтора раза больше, чем положено. / meteonovosti.ru /



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