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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:53 Вторник, 20 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При переменной облачности, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -3..2 градусов. Утром и вечером на дорогах условия для гололедицы, днём сосульки на крышах зданий. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и Московской области сохранится холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 3-4 градуса ниже нормы. У здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но для метеочувствительных людей такой характер погоды не совсем благоприятен, прежде всего, для лиц, страдающих нарушениями сосудов и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы. При необходимости нужно незамедлительно воспользоваться медикаментозными препаратами, прописанные лечащим врачом. Полезны будут прогулки на свежем воздухе и посильные физические упражнения.

Геомагнитный фон 20 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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0
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