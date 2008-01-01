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Метели на Таймыре



ИА "Метеоновости" / 14:53 Понедельник, 19 марта



На Таймыр в эти весенние дни зачастили циклоны, поэтому усиливается ветер и возобновляются метели. Накануне, 18 марта ветер в районе о. Диксон и п. Караул усиливался до 20 м/с, в районе п. Исток - до 25 м/с. В Норильске отмечены порывы ветра до 19 м/с. На юге Таймырского полуострова 19 марта ожидается ветер с порывами 25-27 м/с. И связано дальнейшее усиление ветра будет с приближением двух циклонов, с юго-запада и перемещающегося вдоль арктического побережья. 20 марта ветер ожидается с порывами местами до 23 м/с, будет местами снег и метель. А морозы в теплом секторе циклона ослабеют местами до -2,-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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