Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
19 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Наводнение в Хорватии

ИА "Метеоновости" / 14:46 Понедельник, 19 марта

  Хорватия объявила чрезвычайное положение в воскресенье, 18 марта, в районе центральной долины Косинь после выхода из берегов реки Лика. В результате наводнения около 500 человек остались без дорожно-транспортного сообщения и несколько деревень ≈ без электричества. В Дубровнике выпало за сутки 22 мм осадков. В районе аэродрома Пула дожди были наиболее сильными, до 40 мм и пришлись на вторую половину дня 18 марта и начало ночи на 19 марта. Сегодня ливневые дожди и сильный ветер еще ожидаются по мере прохождения средиземноморского циклона. С завтрашнего дня и до конца недели (20-24 марта) дожди уже не должны быть столь интенсивными, местами прекратятся. Однако сохранится порывистый северо-восточный ветер примерно до пятницы, 23 марта. В середине текущей недели похолодает на 2-4 градуса. В центральной части станы уровень воды в реках может понизиться. В то же время на побережье дожди будут продолжать идти с короткими перерывами примерно до среды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
0
Вт.
20 мар.
0
Ср.
21 мар.
0
Чт.
22 мар.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Каолак		 -39
Белая Гора

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Лакнау

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100