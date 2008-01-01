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Наводнение в Хорватии



ИА "Метеоновости" / 14:46 Понедельник, 19 марта



Хорватия объявила чрезвычайное положение в воскресенье, 18 марта, в районе центральной долины Косинь после выхода из берегов реки Лика. В результате наводнения около 500 человек остались без дорожно-транспортного сообщения и несколько деревень ≈ без электричества. В Дубровнике выпало за сутки 22 мм осадков. В районе аэродрома Пула дожди были наиболее сильными, до 40 мм и пришлись на вторую половину дня 18 марта и начало ночи на 19 марта. Сегодня ливневые дожди и сильный ветер еще ожидаются по мере прохождения средиземноморского циклона. С завтрашнего дня и до конца недели (20-24 марта) дожди уже не должны быть столь интенсивными, местами прекратятся. Однако сохранится порывистый северо-восточный ветер примерно до пятницы, 23 марта. В середине текущей недели похолодает на 2-4 градуса. В центральной части станы уровень воды в реках может понизиться. В то же время на побережье дожди будут продолжать идти с короткими перерывами примерно до среды. / meteonovosti.ru /



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