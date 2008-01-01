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На юге России рекордно теплая погода



ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 19 марта



Волна очень теплого воздуха из Средиземноморья накануне распространилась на южные районы России, и в Крыму, на Кубани и Северном Кавказе температурный режим оказался на 6-8 градусов выше среднестатистических значений. При этом был обновлен целый ряд рекордов максимальной температуры.



В Краснодаре новый максимум теперь составляет +23,5, - это на 2,5 градуса выше рекорда 1964 и 2001 годов.



В Ставрополе новым значением рекорда стала температура +21,9 градуса, тогда как предыдущий рекорд 20,7 градуса числился за 2008 годом.



В Кисловодске не устоял рекорд, державшийся с 1934 года (+20,1 градуса). Теперь он равен значению +22,9 градуса.



Во Владикавказе максимальная температура составили +24,7 градуса, тогда как в 2008 г. в этом городе было +22,2.



В Нальчике предыдущий рекорд тепла 2008 года превышен на градус, теперь он составляет +23,7 градуса.



В Черкесске тоже превышен предыдущий рекорд 2008 года, +22,1 градуса, Теперь он составляет 23,6 градуса.



В Назрани превышение над прежним рекордом 2008 года было всего одна десятая градуса, новое значение +23,1 градуса.



В Майкопе температура повысилась до +23,5 градуса, в 2001 году рекордная температура была +23,0 градуса.



В Феодосии столбик термометра поднялся до отметки +18,4 градуса, на полградуса превысив предыдущее значение 1990 года. В Ялте воздух прогрелся до +23,3 градуса, в то время как в 2001 году в этот день было +19,6o.



Тепло еще подержится. В самом начале новой недели температура в южных регионах России будет повышаться до 22 градусов. А затем сюда придет средиземноморский циклон с осадками. А, как известно, при облачной погоде уже не может быть так же тепло, как при солнечной. / meteonovosti.ru /



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