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В Москве солнечные дни сменятся пасмурной погодой



ИА "Метеоновости" / 12:09 Понедельник, 19 марта



Погода в Москве и области в самом начале недели будет определяться периферией антициклона, благодаря чему продолжится череда солнечных дней, но с потеплением. В понедельник и во вторник, 19 и 20 марта ожидается переменная облачность и погода без осадков. Дневная температура 19 марта повысится до 0,-2 градусов. В ночь на вторник мороз усилится до -8,-10 градусов в черте города Москвы и до -7,-12 градусов по области. Днем при солнце ожидается слабая оттепель, 0,+2 градуса в Москве и от -3 до +2 градусов по области. Тем не менее, и такая температура в среднем за сутки далека от весенней, она примерно на 3 градуса ниже климатической нормы.



С середины текущей недели характер погоды изменится. Ее будет определять система атмосферных фронтов в основном южного циклона. Погода станет пасмурной с небольшими осадками. В ночное время это будет снег, днем снег с мокрым снегом и, возможно, с дождем. Минимальная температура ожидается примерно в тех же пределах, около -10 градусов, днем при облачной погоде мороз будет слабеть до 0,-5 градусов, 22 марта холоднее, -2,-7 градусов. И только в самом конце рабочей недели и в выходные дни можно снова ожидать слабую оттепель, а ночная температура в пределах -5,-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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