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Новости погоды

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На юге Сибири фронт станет виновником похолодания

ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 19 марта

  Южные районы Сибири остаются под опекой антициклона. Но в центральных районах Красноярского края прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег, теплая погода к вечеру сменится похолоданием до -8, на дорогах сильная гололедица. В южных районах края дождь, мокрый снег, порывы ветра местами 23-28 м/с, к вечеру понижение до -5, на дорогах сильная гололедица. В Хакасии дождь, мокрый снег, снег, порывы ветра местами 23-28 м/с, метели, к вечеру похолодание до -3, на дорогах сильная гололедица. И только в Тыве обойдется без похолодания. Местами пройдет небольшой мокрый снег и снег, порывы ветра 18-23 м/с, днем -1,+4, в горах +7,+12. / meteonovosti.ru /
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