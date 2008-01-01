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На островах и побережье Дальнего Востока штормит



ИА "Метеоновости" / 11:23 Понедельник, 19 марта



Циклон, который вышел с континентальной части на Сахалин, стал возмутителем спокойствия на юге региона. В прошедшее воскресенье, 18 марта в Хабаровском крае прошел сильный снег, выпало до 16 мм осадков. В Сов. Гавани ветер усиливался до 24 м/с. В Хабаровске тоже было ветрено, порывы были до 20 м/с. Усиливался ветер в Еврейской автономной области, на Сахалине и в Приморском крае до 22-24 м/с. Предыдущий циклон, который перемещался по морской акватории, устроил непогоду на юге Камчатского края и в Чукотском автономном округе. Там прошумели метели. В районе мыса Африка ветер усиливался до 29 м/с. На острове Врангеля и в районе Анадыря был ветер до 22 м/с.



В начале недели очередной циклонический вихрь с юга Сахалина приблизится к югу Камчатского края. Именно в крае и на севере Курильской гряды ожидается самая неблагоприятная погода.



В Камчатском крае в южной половине снег, местами сильный, на побережье Усть-Камчатского района усиление ветра до 15-20 м/с, на остальной территории 13-18 м/с, днем -3,+2; в северной половине небольшой и умеренный снег, на восточном побережье местами сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, днем -3,+2, в Пенжинском районе -15,-20. На Курилах на юге временами небольшой снег, -2,-7, на севере снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, днем от 0 до -5. / meteonovosti.ru /



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