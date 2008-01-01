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Новости погоды

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Экстремальные морозы в центральных областях России

ИА "Метеоновости" / 11:01 Понедельник, 19 марта

  Холод держался в центральных областях России в прошедшие выходные дни. Средняя суточная температура под стать январю. Редкие морозы отмечены в большинстве городов. А во Владимире и Туле температура в ночь на 18 марта была самой низкой с начала периода метеонаблюдений. Во Владимире термометры показали -24,0 градуса, Предыдущий минимум был в 1963 году, -23,9 градуса. В Туле мороз усилился до -19,8 градуса. До вчерашнего дня самая низкая температура была в 2010 году, -19,3 градуса. Самая холодная ночь на 18 марта и в Вологодской области. В Череповце тоже рекордно низкая температура, -27,6 градуса, предыдущий минимум -27,2 градуса наблюдался в 1963 году. Такие морозы, до минус 20 градусов и ниже считаются редкими во второй половине марта. А еще и несколько дней с такими морозами наблюдаются в Средней полосе еще реже, примерно раз в 50-60 лет. На текущей неделе холода должны отступить. Циклоны и с севера и с юга потеснят морозный антициклон в Поволжье. Ночная температура в Средней полосе будет опускаться до -7,-13 градусов, днем температура уже весенняя. Она будет стремиться к 0 градусам и возможно переходить нулевую отметку в сторону тепла. / meteonovosti.ru /
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