Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
19 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Москвичкам рано расставаться с шубами

ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 19 марта

  В Московской области погоду формирует гребень антициклона. Облака могут образоваться под высотной ложбиной. И если в ночь на воскресенье температура в столице опускалась до -19,7, на севере до -23 градусов, а по области на востоке до -24, на севере Подмосковья до -27,3 градусов, то благодаря облачности прошедшая ночь была не такой холодной: на главной станции ВДНХ -10,2 градуса, а на Балчуге -9. Но в среднем, температура ниже нормы на 3-4 градуса. Днем воздух будет прогреваться менее, чем мог, из-за большого снежного покрова, который плохо поддается таянию даже на солнце. Высота снега в Москве около 50 см. Сегодня снег возможен слабый и лишь местами. В середине дня термометры покажут 0..-5. Но из-за повышенной влажности воздуха эффективная температура будет ниже и москвичи по-прежнему будут кутаться в теплые одежды.

По статистике, в середине марта случаются очень теплые дни, так в 2015 году было +13,6, в прошедшем, 2017: +3,9 градуса.

Суровый мороз отмечался в 1942 году: -28,3. Самым щедрым на осадки оказался день 19 марта 1960 года, за сутки выпало 9,9 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Пн.
19 мар.
-2
Вт.
20 мар.
0
Ср.
21 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Акола		 -37
Чокурдах

некомфортное место: Тюкалинск
комфортное место: Тустла-Гутьеррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100