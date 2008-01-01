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Москвичкам рано расставаться с шубами



ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 19 марта



В Московской области погоду формирует гребень антициклона. Облака могут образоваться под высотной ложбиной. И если в ночь на воскресенье температура в столице опускалась до -19,7, на севере до -23 градусов, а по области на востоке до -24, на севере Подмосковья до -27,3 градусов, то благодаря облачности прошедшая ночь была не такой холодной: на главной станции ВДНХ -10,2 градуса, а на Балчуге -9. Но в среднем, температура ниже нормы на 3-4 градуса. Днем воздух будет прогреваться менее, чем мог, из-за большого снежного покрова, который плохо поддается таянию даже на солнце. Высота снега в Москве около 50 см. Сегодня снег возможен слабый и лишь местами. В середине дня термометры покажут 0..-5. Но из-за повышенной влажности воздуха эффективная температура будет ниже и москвичи по-прежнему будут кутаться в теплые одежды.



По статистике, в середине марта случаются очень теплые дни, так в 2015 году было +13,6, в прошедшем, 2017: +3,9 градуса.



Суровый мороз отмечался в 1942 году: -28,3. Самым щедрым на осадки оказался день 19 марта 1960 года, за сутки выпало 9,9 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /



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