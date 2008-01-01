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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:26 Понедельник, 19 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При переменной облачности местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Несмотря на повышение температуры, она остается все еще заметно ниже нормальной. Понизится и атмосферное давление. Колебания температуры, давления на фоне неустойчивого геомагнитного фона сохраняет вероятность развития погодообусловленных ухудшений самочувствия у метеозависимых людей. Хуже всего придется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями. У таких людей могут наблюдаться скачки артериального давления, приступы головной боли или боли в области сердца, немотивированное проявление тревожного или депрессивного состояния. Свою негативную лепту вносит и недостаток солнечного света, авитаминоз, переутомление. Чтобы облегчить влияние погоды на организм необходимо соблюдать режим труда и отдыха, если позволяет здоровье, больше гулять на свежем воздухе, контролировать артериальное давление и своевременно выполнять рекомендации лечащих врачей. / meteonovosti.ru /
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